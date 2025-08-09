Tendințe – Numerarul, pe cale de dispariție în Moldova – Peste 80% din creșterea comerțului online este generată de plățile cu cardul
Politik, 9 august 2025 11:40
Trecerea accelerată a moldovenilor de la retragerile de numerar la achitările digitale a devenit motorul principal al dezvoltării comerțului online. Potrivit expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, din 2023 peste 80% din creșterea comerțului online este generată de plățile cu cardul. „Tendința este clară. Maximum în următorii doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de ...
• • •
Acum 10 minute
11:40
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska pentru a negocia un acord de pace cu Ucraina – Zelenski: Răspunsul la „chestiunea teritorială” se află în Constituția Ucrainei # Politik
Președintele american Donald Trump a anunțat că va purta discuții cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Ucraina. Liderul american a declarat vineri că părțile, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sunt aproape de a ajunge la un armistițiu care ar ...
11:40
Azerbaidjan și Armenia au semnat la Casa Albă un acord de pace, o lovitură geopolitică pentru Rusia # Politik
La patru decenii de la începutul unui conflict sângeros, Armenia și Azerbaidjanul au semnat vineri un acord de pace istoric la Casa Albă, după medierea Statelor Unite. Dar dincolo de diplomație, momentul poartă și o amprentă personală: noul coridor de tranzit regional va purta numele „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională", un gest simbolic ...
11:40
Tendințe – Numerarul, pe cale de dispariție în Moldova – Peste 80% din creșterea comerțului online este generată de plățile cu cardul # Politik
Trecerea accelerată a moldovenilor de la retragerile de numerar la achitările digitale a devenit motorul principal al dezvoltării comerțului online. Potrivit expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, din 2023 peste 80% din creșterea comerțului online este generată de plățile cu cardul. „Tendința este clară. Maximum în următorii doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de ...
11:40
Milioane de angajați din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți cu salariul minim, menit să asigure un trai decent, dar care, în multe cazuri, nu a ținut pasul cu inflația, arată datele Eurostat analizate de Euronews. În iulie 2025, salariul minim lunar brut în UE varia de la 551 euro în Bulgaria la 2.704 euro ...
Acum 24 ore
21:30
Renato Usatîi – Partidul Nostru va propune în noul Parlament mai multe proiecte de legi, deja pregătite, gata de aplicare în beneficiul cetățenilor # Politik
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru a declarat în studioul Unimedia că formațiunea sa va propune în noul Parlament mai multe proiecte de legi deja pregătite, gata de aplicare în folosul cetățenilor „Spre deosebire de alți concurenți, noi ne-am pregătit din timp și avem făcută tema de acasă. Din prima zi de mandat în Parlament, vom ...
21:30
Procuratura Generală a expediat Greciei o cerere suplimentară de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # Politik
Vineri, 8 august, Procuratura Generală (PG) a expediat autorităților judiciare din Grecia o cerere suplimentară de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, adițional celei trimise anterior, pe 24 iulie. Transmiterea acestei cereri este necesară pentru respectarea „regulei specialității", care prevede că o persoană extrădată poate fi urmărită penal sau judecată doar pentru faptele cuprinse în cererea ...
21:30
Moldova Fruct – Producția de mere, în acest an, va înregistra o scădere de peste 30% din cauza înghețurilor de primăvară # Politik
În acest an, producătorii de mere din Moldova vor recolta mai puține fructe, decât în 2024. Astfel, producția totală este evaluată preliminar la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de volumul realizat în 2024 (404,6 mii tone). Scăderea producției globale este cauzată de cele două valuri de înghețuri de primăvară, precum și reducerii ...
15:40
Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare vineri, 8 august, în întreaga Uniune Europeană. EMFA aduce numeroase beneficii întreprinderilor din domeniul mass-mediei, jurnaliștilor și cetățenilor, oferind furnizorilor de servicii mass-media o mai mare securitate juridică și consolidând independența acestora. Potrivit comunicatului oficial, EMFA este concepută pentru a consolida libertatea, independența și pluralismul ...
15:30
La Cernăuți a avut loc cea de-a patra reuniune trilaterală a miniștrilor afacerilor externe din Republica Moldova, Ucraina și România # Politik
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a luat parte la cea de-a patra reuniune trilaterală a miniștrilor afacerilor externe din Republica Moldova, Ucraina și România, desfășurată la Cernăuți. Alături de el au fost prezenți omologii săi Andrii Sybiha și Oana-Silvia Țoiu. Pentru prima dată, în format online, la discuții au participat și miniștrii ...
15:30
Aeroportul Internațional Chișinău are un nou director – Sergiu Spoială a câștigat concursul anunțat de APP # Politik
Sergiu Spoială a câștigat concursul pentru funcția de director al Aeroportului Internațional Chișinău. Agenția Proprietății Publice a anunțat rezultatul concursului public organizat pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău". În urma celor două etape ale procesului – preselecția și interviul – Sergiu Spoială a obținut cel mai mare punctaj și a fost ...
15:30
Zelenski: Ucraina și Republica Moldova ar trebui să deschidă simultan negocierile pentru aderarea la UE # Politik
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a anunțat, vineri, că a convenit cu premierul polonez Donald Tusk ca primele negocieri pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană să fie deschise simultan. Liderul de la Kiev a evudențiat că „Ucraina și Moldova au început împreună acest drum și trebuie să îl continue împreună", transmite Euronews. Zelenski ...
14:50
Primarul de Drochia, Nina Cereteu, la Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general # Politik
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă" („Open World"), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. ...
14:50
Transportatorii anunţă un nou protest – Vor claxona în faţa sediului Agenției Naționale Transport Auto # Politik
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) organizează un nou protest al transportatorilor, programat pentru ziua de joi, 14 august, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) din Capitală. Participanții la protest vor relua cele trei revendicări principale înaintate anterior Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR): aprobarea și publicarea metodologiei de ...
14:50
Premierul Dorin Recean nu și-ar dori ca Vladimir Plahotniuc să revină în Republica Moldova, pentru că acesta din urmă ar avea multe informații compromițătoare despre actualul prim-ministru. Declarația a fost făcută de fostul lider al Platformei „Demnitate și Adevăr", Alexandru Slusari, notează timpul.md Potrivit lui, Recean s-ar fi înțeles cu Plahotniuc să fie lăsat în ...
Ieri
11:40
Declin – Exporturile de porumb în Moldova în scădere dramatică cu peste 64%, într-un singur sezon # Politik
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova au înregistrat o scădere dramatică în sezonul 2024/2025, confirmând o tendință negativă ce se accentuează de patru ani consecutiv, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija, notează bani.md Între iulie 2024 și iunie 2025, Moldova a exportat doar 180,7 mii tone de porumb – cu 64,7% mai puțin ...
11:30
Condiții grele pentru Ucraina într-un posibil acord de pace – Kievul este pregătit pentru armistițiu, dar nu și pentru recunoașterea pierderilor teritoriale # Politik
Ucraina este pregătită pentru armistițiu – dar nu și pentru pierderi teritoriale. Potrivit The Telegraph, Kievul este pregătit să discute un armistițiu de-a lungul frontului, dar respinge categoric recunoașterea internațională a controlului Rusiei asupra teritoriilor ocupate. Conform publicației: Constituția Ucrainei interzice președintelui sau parlamentului să modifice unilateral granițele țării. Zelenski înțelege că eliberarea forțată a ...
11:30
Guvernatorul BNM dă asigurări – Inflația va continua să scadă, iar creditele vor deveni mai accesibile # Politik
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatorlui BNM, Anca Dragu, notează Moldova1.md Potrivit guvernatorului, măsura adoptată de BNM pe 7 august – reducerea ratei de bază de ...
11:10
Gazprom deranjat că Moldovagaz a pierdut licența de furnizare și acuză Chișinăul de confiscarea investițiilor rusești – Rușii au invocat, din nou, datoria RM de 700 de milioane de dolari # Politik
Compania rusă „Gazprom" a reacționat la decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a retrage, începând cu 1 septembrie 2025, licența de furnizare a gazului pentru SA „Moldovagaz" și de a desemna „Energocom" drept furnizor public al serviciului. Într-un comunicat oficial, Gazprom – cel mai mare acționar și creditor al Moldovagaz – afirmă ...
11:10
Membrul Consiliului „Energocom", Alexandr Slusari, reacționează dur la comunicatul Gazprom privind retragerea licenței de furnizare a gazului pentru „Moldovagaz", acuzând gigantul rus de manipulare și ipocrizie. Potrivit lui Slusari, afirmațiile companiei ruse despre „distrugerea" Moldovagaz sunt exagerate și destinate publicului care nu cunoaște realitatea din sector. „Moldovagaz" continuă să dețină afaceri diversificate în Moldova – ...
11:10
Mediul de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar din Moldova – Modelul actual limitează dezvoltarea economică # Politik
Modelul actual limitează dezvoltarea economică, îngreunează accesul la credite și contribuie la scurgerea de capital din țară, au remarcat directorii marilor companii în cadrul celei de-a patra Mese rotunde naționale, organizată de Alianța „MOLDOVENII". Aceasta a fost dedicată temei: „Modernizarea sistemului de finanțare a statului, a mediului de afaceri și a familiilor". S-a discutat despre ...
11:10
Ion Ceban – Blocul ALTERNATIVA pregătit să prezente lista candidaților la alegerile parlamentare # Politik
Săptămâna viitoare, Blocul ALTERNATIVA va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pentru alegerile din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban, în cadrul emisiunii "Puterea a Patra" de la N4. "Pentru noi este important ca în această ...
11:10
În lipsa sprijinului de la Guvern, orașul Fălești își repară drumurile din resurse proprii # Politik
La Fălești au început lucrările de reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare, precum și parțial a străzii 31 August. În lipsa sprijinului financiar de la centru, primăria realizează lucrările din resurse proprii. Investiția, în valoare de 5,3 milioane de lei, este finanțată integral din bugetul local, conform deciziei Consiliului Local Fălești. Alexandr Severin, primarul orașului ...
11:10
Slusari: Modelul economic creat de guvernare este unul piramidal și va colapsa – 80% din compensațiile la lumină și gaz, plătite din datorii externe # Politik
Membrul Consiliului „Energocom", Alexandr Slusari, a lansat critici la adresa politicii economice promovate de actuala guvernare, pe care o consideră „păguboasă" și „sortită eșecului". În cadrul emisiunii „Teritoria svobodi" de la Rlive, acesta a declarat că majoritatea compensațiilor sociale din ultimii ani – circa 80% – au fost finanțate din împrumuturi externe, nu din veniturile ...
7 august 2025
18:40
Șase localități din Moldova vor beneficia de sisteme de irigare noi și lacuri de acumulare # Politik
În șase localități din Republica Moldova vor fi construite sau reabilitate sisteme de irigare și lacuri de acumulare, prin granturi de până la 500 000 de dolari oferite prin Programele IFAD. Proiectele au fost aprobate recent de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD, în baza viabilității economice și impactului asupra comunităților agricole. Investițiile vor ...
18:40
Vicepremierul Gherasimov – Moldova pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie # Politik
Republica Moldova este pregătită să deschidă în luna septembrie primul grup de capitole în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Este vorba despre clusterul 1, care vizează valorile fundamentale – statul de drept, justiția și drepturile omului. Potrivit oficialului, țara se află în faza finală a screening-ului ...
18:40
Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la sfârșitul anului 2027 # Politik
Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit între Republica Moldova și Ucraina va fi prelungit până la sfârșitul anului 2027. Decizia a fost luată astăzi, la Chișinău, în urma discuțiilor dintre Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul transporturilor al Republicii Moldova, și Serhii Derkach, adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, ...
18:40
Curtea de Apel Atena va examina extrădarea lui Plahotniuc în data de 13 august – Ministerul elen de justiție are utltimul cuvânt # Politik
Şedința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Grecia va avea loc miercuri, 13 august, la Curtea de Apel Atena, anunţă Procuratura Generală (PG). Potrivit instituţiei, aceasta nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de ministerul Justiției al Republicii Elene. „Procuratura Republicii Moldova informează că procedura ...
14:00
La Bălți a fost lansat un program de susținere a familiilor tinere – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru # Politik
Municipiul Bălți face un nou pas concret în sprijinirea familiilor tinere. A fost lansată elaborarea Mecanismului de implementare a
14:00
Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești # Politik
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc joi, 7 august, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar pentru încă 60 de zile, în condițiile în care măsura actuală expiră în 9 august. Ciochină este cercetat pentru omor din imprudență și părăsirea locului accidentului, ... Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești The post Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești appeared first on Politik.
14:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus astăzi dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,5% la 6,25% anual și marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive. Măsura vine după o jumătate de an în care dobânda-cheie a rămas neschimbată, în contextul în care BNM a aplicat anterior o serie de ... BNM țintește o inflație de 5% până la finele anului – A cobrât rata de bază la 6,25% The post BNM țintește o inflație de 5% până la finele anului – A cobrât rata de bază la 6,25% appeared first on Politik.
12:40
Proiecte de energie regenerabilă – Mai mulți investitori vor construi centrale eoliene în Zona de Securitate # Politik
Trei investitori privați vor construi centrale eoliene în localitățile Talmaza, Purcari și Răscăieți (raionul Ștefan Vodă), precum și în Dubăsarii Vechi (raionul Criuleni), toate situate în perimetrul Zonei de Securitate. Decizia a fost luată după ce Guvernul a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil pentru proiecte de energie regenerabilă. Noile instalații vor ... Proiecte de energie regenerabilă – Mai mulți investitori vor construi centrale eoliene în Zona de Securitate The post Proiecte de energie regenerabilă – Mai mulți investitori vor construi centrale eoliene în Zona de Securitate appeared first on Politik.
12:40
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează – Circa 75% din piloni asamblați # Politik
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează de pe ambele capete ale liniei. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru – lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău, anunţă Ministerul Energiei. Potrivit datelor actualizate, ... Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează – Circa 75% din piloni asamblați The post Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează – Circa 75% din piloni asamblați appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # Politik
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de ... Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase The post Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase appeared first on Politik.
10:30
Un număr de 721 de companii din Republica Moldova au beneficiat de compensații pentru energia electrică în perioada ianuarie – iulie 2025, prin Programul de compensare lansat de Guvern cu sprijinul Uniunii Europene. Valoarea totală a sprijinului acordat în această perioadă a fost de 81,1 milioane de lei. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, împreună ... Statul a oferit la 721 de companii compensații pentru energia electrică The post Statul a oferit la 721 de companii compensații pentru energia electrică appeared first on Politik.
10:30
Administrația Națională a Drumurilor – Lucrările de reabilitare a sectorului Arionești – Otaci, drumul R8, avansează peste 45% # Politik
Lucrările de reabilitare a sectorului Arionești – Otaci al drumului R8.1 – R8 – Arionești – R14 continuă, în cadrul unui proiect implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Administrația Națională a Drumurilor, cu sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Potrivit datelor actualizate, structura rutieră a fost executată în proporție de aproximativ ... Administrația Națională a Drumurilor – Lucrările de reabilitare a sectorului Arionești – Otaci, drumul R8, avansează peste 45% The post Administrația Națională a Drumurilor – Lucrările de reabilitare a sectorului Arionești – Otaci, drumul R8, avansează peste 45% appeared first on Politik.
10:20
Zi de doliu național în România – Fostul președinte de stat, Ion Iliescu, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea # Politik
Astăzi, 7 august 2025, este zi de doliu național pe întregul teritoriu al României, în semn de respect față de memoria fostului președinte Ion Iliescu, decedat marți la vârsta de 95 de ani. Fostul șef de stat urmează să fie înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, notează hotnews.ro Guvernul României a adoptat, ... Zi de doliu național în România – Fostul președinte de stat, Ion Iliescu, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea The post Zi de doliu național în România – Fostul președinte de stat, Ion Iliescu, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea appeared first on Politik.
09:20
Energocom se pregătește să deservească peste 800 de mii de consumatori ai gazului natural – Compania a anunțat o licitație de 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul # Politik
Compania de stat „Energocom” a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii. Printre cele mai consistente alocări bugetare se ... Energocom se pregătește să deservească peste 800 de mii de consumatori ai gazului natural – Compania a anunțat o licitație de 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul The post Energocom se pregătește să deservească peste 800 de mii de consumatori ai gazului natural – Compania a anunțat o licitație de 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul appeared first on Politik.
09:20
SUA în pragul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina – Trump vrea să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare # Politik
Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, relatează New York Times, citând pe surse doi oficiali care sunt la curent cu acest plan. Casa Albă a transmis că Rusia și-a exprimat dorința de a se întâlni cu Trump, informează SkyNews. „Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele ... SUA în pragul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina – Trump vrea să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare The post SUA în pragul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina – Trump vrea să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare appeared first on Politik.
6 august 2025
17:50
Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo # Politik
Rusia a atacat cu drone o stație de compresoare a Operatorului Sistemului de Transport Gaze din regiunea Odesa, în apropiere de granița cu România, prin care era importat parțial gaz în Ucraina, relatează serviciul de presă al Ministerului Energiei Se menționează că echipamentele stației de compresoare au fost atacate de zeci de drone de atac. ... Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo The post Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo appeared first on Politik.
17:50
CUB, înregistrat oficial în cursa la parlamentare – Mesajul formațiunii în campania electorală # Politik
Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) a fost înregistrat oficial în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Confirmarea a fost făcută astăzi, 6 august, de către Comisia Electorală Centrală. „Este un moment important, care marchează startul unei competiții electorale cruciale pentru viitorul țării noastre”, a declarat Igor Munteanu, președintele formațiunii. Liderul CUB susține că ... CUB, înregistrat oficial în cursa la parlamentare – Mesajul formațiunii în campania electorală The post CUB, înregistrat oficial în cursa la parlamentare – Mesajul formațiunii în campania electorală appeared first on Politik.
17:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 6 august, un proiect de hotărâre ce vizează modificarea modului de acordare a plăților sociale, pentru a asigura o distribuție mai eficientă și transparentă a fondurilor publice. Inițiativa, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale, prevede digitalizarea, simplificarea și debirocratizarea ... Statul schimbă conceptul de acordare a plăților sociale – Vor deveni mai accesibile The post Statul schimbă conceptul de acordare a plăților sociale – Vor deveni mai accesibile appeared first on Politik.
17:50
La Bălți s-a deschis târgul de vară – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul intern # Politik
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară”. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și ... La Bălți s-a deschis târgul de vară – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul intern The post La Bălți s-a deschis târgul de vară – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul intern appeared first on Politik.
17:50
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculațiilor privind angajamentul președintelui Donald Trump de a lovi comerțul cu energie al Rusiei, dacă vineri nu se ajunge la o încetare a ostilităților, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile ... Bloomberg – Prețurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice The post Bloomberg – Prețurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice appeared first on Politik.
17:50
După o pauză de peste doi ani cauzată de războiul din Ucraina, legătura feroviară directă dintre Kiev și București va fi reintrodusă, iar Republica Moldova joacă un rol-cheie în relansarea acestui traseu internațional, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, citat de clubferoviar.ro. Potrivit oficialului român, noul tren Kiev–București va ... Trenul Kiev–București revine în orar – Primele teste au loc săptămâna aceasta The post Trenul Kiev–București revine în orar – Primele teste au loc săptămâna aceasta appeared first on Politik.
15:50
ULTIMA ORĂ – Andrei Năstase primul candidat independent înscris în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a acceptat dosarul de înregistrare și listele de subscripție ale lui Andrei Năstase, care candidează independent pentru un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit CEC, în urma tragerii la sorți, Năstase a fost înscris preliminar pe poziția a patra în buletinul de vot. Conform legislației, CEC a verificat documentele ... ULTIMA ORĂ – Andrei Năstase primul candidat independent înscris în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie The post ULTIMA ORĂ – Andrei Năstase primul candidat independent înscris în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie appeared first on Politik.
15:50
Primarul, Ion Ceban contestă interdicția aplicată de România pentru intrarea în spațiul Schengen – „Am solicitat suspendarea acestei decizii halucinante” # Politik
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis miercuri, 6 august, un mesaj public în care anunță că va contesta interdicția impusă de autoritățile române privind intrarea sa în spațiul Schengen pentru următorii cinci ani. Ceban reiterează că decizia ar fi rezultatul unor înțelegeri politice între Maia Sandu și președintele României, fiind, în opinia sa, o ... Primarul, Ion Ceban contestă interdicția aplicată de România pentru intrarea în spațiul Schengen – „Am solicitat suspendarea acestei decizii halucinante” The post Primarul, Ion Ceban contestă interdicția aplicată de România pentru intrarea în spațiul Schengen – „Am solicitat suspendarea acestei decizii halucinante” appeared first on Politik.
15:50
Renato Usatîi: ”Elveția, este model pentru Moldova – Una din prioritățile Partidului Nostru, aderarea țării la Schengen” # Politik
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind ... Renato Usatîi: ”Elveția, este model pentru Moldova – Una din prioritățile Partidului Nostru, aderarea țării la Schengen” The post Renato Usatîi: ”Elveția, este model pentru Moldova – Una din prioritățile Partidului Nostru, aderarea țării la Schengen” appeared first on Politik.
15:50
Autoritățile separatiste din regiunea transnistreană au decis prelungirea stării de urgență în economie pînă la 31 august, potrivit unui decret semnat de liderul nerecunoscut Vadim Krasnoselski și aprobat de Consiliul Suprem local. Măsura a fost luată miercuri, 6 august, pe fondul lipsei unei soluții privind alimentarea stabilă cu gaze naturale, problemă care continuă să agraveze ... Tiraspolul prelungește starea de urgență economică în stânga Nistrului, până la 31 august The post Tiraspolul prelungește starea de urgență economică în stânga Nistrului, până la 31 august appeared first on Politik.
15:50
Primăria Bălți, condusă de Alexandr Petkov Partidul Nostru, a oferit ajutor financiar pentru veteranii avariei de la Cernobîl # Politik
Primăria municipiului Bălți, administrată de Alexandr Petkov, reprezentant al Partidului Nostru, a oferit un ajutor material unic în valoare de 500 de lei pentru mai multe categorii de cetățeni social vulnerabili. Ajutorul financiar a fost acordat veteranilor care au participat la apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, celor care au luptat în Afganistan, precum și ... Primăria Bălți, condusă de Alexandr Petkov Partidul Nostru, a oferit ajutor financiar pentru veteranii avariei de la Cernobîl The post Primăria Bălți, condusă de Alexandr Petkov Partidul Nostru, a oferit ajutor financiar pentru veteranii avariei de la Cernobîl appeared first on Politik.
15:50
După CSM și Asociația Judecătorilor condamnă intimidarea unui magistrat: „O amenințare majoră la adresa ordinii de drept și a securității instituționale” # Politik
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a condamnat miercuri, 6 august 2025, acțiunile grave de intimidare, hărțuire și amenințare la adresa unui judecător aflat în exercițiul funcției, membru al organizației. „Judecătorul vizat a fost supus, în ultimele săptămâni, unor atacuri coordonate în contextul examinării unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor ... După CSM și Asociația Judecătorilor condamnă intimidarea unui magistrat: „O amenințare majoră la adresa ordinii de drept și a securității instituționale” The post După CSM și Asociația Judecătorilor condamnă intimidarea unui magistrat: „O amenințare majoră la adresa ordinii de drept și a securității instituționale” appeared first on Politik.
