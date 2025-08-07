Curtea de Apel Atena va examina extrădarea lui Plahotniuc în data de 13 august – Ministerul elen de justiție are utltimul cuvânt
Politik, 7 august 2025 18:40
Şedința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Grecia va avea loc miercuri, 13 august, la Curtea de Apel Atena, anunţă Procuratura Generală (PG). Potrivit instituţiei, aceasta nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de ministerul Justiției al Republicii Elene. „Procuratura Republicii Moldova informează că procedura ... Curtea de Apel Atena va examina extrădarea lui Plahotniuc în data de 13 august – Ministerul elen de justiție are utltimul cuvânt The post Curtea de Apel Atena va examina extrădarea lui Plahotniuc în data de 13 august – Ministerul elen de justiție are utltimul cuvânt appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
18:40
Șase localități din Moldova vor beneficia de sisteme de irigare noi și lacuri de acumulare # Politik
În șase localități din Republica Moldova vor fi construite sau reabilitate sisteme de irigare și lacuri de acumulare, prin granturi de până la 500 000 de dolari oferite prin Programele IFAD. Proiectele au fost aprobate recent de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD, în baza viabilității economice și impactului asupra comunităților agricole. Investițiile vor ... Șase localități din Moldova vor beneficia de sisteme de irigare noi și lacuri de acumulare The post Șase localități din Moldova vor beneficia de sisteme de irigare noi și lacuri de acumulare appeared first on Politik.
18:40
Vicepremierul Gherasimov – Moldova pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie # Politik
Republica Moldova este pregătită să deschidă în luna septembrie primul grup de capitole în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Este vorba despre clusterul 1, care vizează valorile fundamentale – statul de drept, justiția și drepturile omului. Potrivit oficialului, țara se află în faza finală a screening-ului ... Vicepremierul Gherasimov – Moldova pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie The post Vicepremierul Gherasimov – Moldova pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie appeared first on Politik.
18:40
Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la sfârșitul anului 2027 # Politik
Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit între Republica Moldova și Ucraina va fi prelungit până la sfârșitul anului 2027. Decizia a fost luată astăzi, la Chișinău, în urma discuțiilor dintre Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul transporturilor al Republicii Moldova, și Serhii Derkach, adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, ... Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la sfârșitul anului 2027 The post Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la sfârșitul anului 2027 appeared first on Politik.
18:40
Curtea de Apel Atena va examina extrădarea lui Plahotniuc în data de 13 august – Ministerul elen de justiție are utltimul cuvânt # Politik
Şedința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Grecia va avea loc miercuri, 13 august, la Curtea de Apel Atena, anunţă Procuratura Generală (PG). Potrivit instituţiei, aceasta nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de ministerul Justiției al Republicii Elene. „Procuratura Republicii Moldova informează că procedura ... Curtea de Apel Atena va examina extrădarea lui Plahotniuc în data de 13 august – Ministerul elen de justiție are utltimul cuvânt The post Curtea de Apel Atena va examina extrădarea lui Plahotniuc în data de 13 august – Ministerul elen de justiție are utltimul cuvânt appeared first on Politik.
Acum 6 ore
14:00
La Bălți a fost lansat un program de susținere a familiilor tinere – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru # Politik
Municipiul Bălți face un nou pas concret în sprijinirea familiilor tinere. A fost lansată elaborarea Mecanismului de implementare a politicilor pentru susținerea acestora în perioada 2025–2028, în conformitate cu Planul de acțiuni privind susținerea familiilor din municipiul Bălți. Acesta urmează a fi supus consultărilor publice, pentru ca opiniile tuturor celor interesați să fie luate în ... La Bălți a fost lansat un program de susținere a familiilor tinere – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru The post La Bălți a fost lansat un program de susținere a familiilor tinere – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru appeared first on Politik.
14:00
Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești # Politik
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc joi, 7 august, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar pentru încă 60 de zile, în condițiile în care măsura actuală expiră în 9 august. Ciochină este cercetat pentru omor din imprudență și părăsirea locului accidentului, ... Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești The post Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești appeared first on Politik.
14:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus astăzi dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,5% la 6,25% anual și marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive. Măsura vine după o jumătate de an în care dobânda-cheie a rămas neschimbată, în contextul în care BNM a aplicat anterior o serie de ... BNM țintește o inflație de 5% până la finele anului – A cobrât rata de bază la 6,25% The post BNM țintește o inflație de 5% până la finele anului – A cobrât rata de bază la 6,25% appeared first on Politik.
Acum 8 ore
12:40
Proiecte de energie regenerabilă – Mai mulți investitori vor construi centrale eoliene în Zona de Securitate # Politik
Trei investitori privați vor construi centrale eoliene în localitățile Talmaza, Purcari și Răscăieți (raionul Ștefan Vodă), precum și în Dubăsarii Vechi (raionul Criuleni), toate situate în perimetrul Zonei de Securitate. Decizia a fost luată după ce Guvernul a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil pentru proiecte de energie regenerabilă. Noile instalații vor ... Proiecte de energie regenerabilă – Mai mulți investitori vor construi centrale eoliene în Zona de Securitate The post Proiecte de energie regenerabilă – Mai mulți investitori vor construi centrale eoliene în Zona de Securitate appeared first on Politik.
12:40
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează – Circa 75% din piloni asamblați # Politik
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează de pe ambele capete ale liniei. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru – lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău, anunţă Ministerul Energiei. Potrivit datelor actualizate, ... Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează – Circa 75% din piloni asamblați The post Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează – Circa 75% din piloni asamblați appeared first on Politik.
Acum 12 ore
10:40
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # Politik
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de ... Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase The post Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase appeared first on Politik.
10:30
Un număr de 721 de companii din Republica Moldova au beneficiat de compensații pentru energia electrică în perioada ianuarie – iulie 2025, prin Programul de compensare lansat de Guvern cu sprijinul Uniunii Europene. Valoarea totală a sprijinului acordat în această perioadă a fost de 81,1 milioane de lei. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, împreună ... Statul a oferit la 721 de companii compensații pentru energia electrică The post Statul a oferit la 721 de companii compensații pentru energia electrică appeared first on Politik.
10:30
Administrația Națională a Drumurilor – Lucrările de reabilitare a sectorului Arionești – Otaci, drumul R8, avansează peste 45% # Politik
Lucrările de reabilitare a sectorului Arionești – Otaci al drumului R8.1 – R8 – Arionești – R14 continuă, în cadrul unui proiect implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Administrația Națională a Drumurilor, cu sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Potrivit datelor actualizate, structura rutieră a fost executată în proporție de aproximativ ... Administrația Națională a Drumurilor – Lucrările de reabilitare a sectorului Arionești – Otaci, drumul R8, avansează peste 45% The post Administrația Națională a Drumurilor – Lucrările de reabilitare a sectorului Arionești – Otaci, drumul R8, avansează peste 45% appeared first on Politik.
10:20
Zi de doliu național în România – Fostul președinte de stat, Ion Iliescu, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea # Politik
Astăzi, 7 august 2025, este zi de doliu național pe întregul teritoriu al României, în semn de respect față de memoria fostului președinte Ion Iliescu, decedat marți la vârsta de 95 de ani. Fostul șef de stat urmează să fie înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, notează hotnews.ro Guvernul României a adoptat, ... Zi de doliu național în România – Fostul președinte de stat, Ion Iliescu, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea The post Zi de doliu național în România – Fostul președinte de stat, Ion Iliescu, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea appeared first on Politik.
09:20
Energocom se pregătește să deservească peste 800 de mii de consumatori ai gazului natural – Compania a anunțat o licitație de 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul # Politik
Compania de stat „Energocom” a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii. Printre cele mai consistente alocări bugetare se ... Energocom se pregătește să deservească peste 800 de mii de consumatori ai gazului natural – Compania a anunțat o licitație de 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul The post Energocom se pregătește să deservească peste 800 de mii de consumatori ai gazului natural – Compania a anunțat o licitație de 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul appeared first on Politik.
09:20
SUA în pragul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina – Trump vrea să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare # Politik
Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, relatează New York Times, citând pe surse doi oficiali care sunt la curent cu acest plan. Casa Albă a transmis că Rusia și-a exprimat dorința de a se întâlni cu Trump, informează SkyNews. „Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele ... SUA în pragul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina – Trump vrea să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare The post SUA în pragul unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina – Trump vrea să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare appeared first on Politik.
Ieri
17:50
Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo # Politik
Rusia a atacat cu drone o stație de compresoare a Operatorului Sistemului de Transport Gaze din regiunea Odesa, în apropiere de granița cu România, prin care era importat parțial gaz în Ucraina, relatează serviciul de presă al Ministerului Energiei Se menționează că echipamentele stației de compresoare au fost atacate de zeci de drone de atac. ... Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo The post Rusia a atacat o instalație de gaze importantă pentru infrastructura gazieră ucraineană – Până nu demult și Moldova lua gaz de acolo appeared first on Politik.
17:50
CUB, înregistrat oficial în cursa la parlamentare – Mesajul formațiunii în campania electorală # Politik
Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) a fost înregistrat oficial în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Confirmarea a fost făcută astăzi, 6 august, de către Comisia Electorală Centrală. „Este un moment important, care marchează startul unei competiții electorale cruciale pentru viitorul țării noastre”, a declarat Igor Munteanu, președintele formațiunii. Liderul CUB susține că ... CUB, înregistrat oficial în cursa la parlamentare – Mesajul formațiunii în campania electorală The post CUB, înregistrat oficial în cursa la parlamentare – Mesajul formațiunii în campania electorală appeared first on Politik.
17:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 6 august, un proiect de hotărâre ce vizează modificarea modului de acordare a plăților sociale, pentru a asigura o distribuție mai eficientă și transparentă a fondurilor publice. Inițiativa, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale, prevede digitalizarea, simplificarea și debirocratizarea ... Statul schimbă conceptul de acordare a plăților sociale – Vor deveni mai accesibile The post Statul schimbă conceptul de acordare a plăților sociale – Vor deveni mai accesibile appeared first on Politik.
17:50
La Bălți s-a deschis târgul de vară – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul intern # Politik
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară”. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și ... La Bălți s-a deschis târgul de vară – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul intern The post La Bălți s-a deschis târgul de vară – Primarul Petkov, Partidul Nostru: Trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul intern appeared first on Politik.
17:50
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculațiilor privind angajamentul președintelui Donald Trump de a lovi comerțul cu energie al Rusiei, dacă vineri nu se ajunge la o încetare a ostilităților, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile ... Bloomberg – Prețurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice The post Bloomberg – Prețurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice appeared first on Politik.
17:50
După o pauză de peste doi ani cauzată de războiul din Ucraina, legătura feroviară directă dintre Kiev și București va fi reintrodusă, iar Republica Moldova joacă un rol-cheie în relansarea acestui traseu internațional, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, citat de clubferoviar.ro. Potrivit oficialului român, noul tren Kiev–București va ... Trenul Kiev–București revine în orar – Primele teste au loc săptămâna aceasta The post Trenul Kiev–București revine în orar – Primele teste au loc săptămâna aceasta appeared first on Politik.
15:50
ULTIMA ORĂ – Andrei Năstase primul candidat independent înscris în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a acceptat dosarul de înregistrare și listele de subscripție ale lui Andrei Năstase, care candidează independent pentru un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit CEC, în urma tragerii la sorți, Năstase a fost înscris preliminar pe poziția a patra în buletinul de vot. Conform legislației, CEC a verificat documentele ... ULTIMA ORĂ – Andrei Năstase primul candidat independent înscris în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie The post ULTIMA ORĂ – Andrei Năstase primul candidat independent înscris în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie appeared first on Politik.
15:50
Primarul, Ion Ceban contestă interdicția aplicată de România pentru intrarea în spațiul Schengen – „Am solicitat suspendarea acestei decizii halucinante” # Politik
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis miercuri, 6 august, un mesaj public în care anunță că va contesta interdicția impusă de autoritățile române privind intrarea sa în spațiul Schengen pentru următorii cinci ani. Ceban reiterează că decizia ar fi rezultatul unor înțelegeri politice între Maia Sandu și președintele României, fiind, în opinia sa, o ... Primarul, Ion Ceban contestă interdicția aplicată de România pentru intrarea în spațiul Schengen – „Am solicitat suspendarea acestei decizii halucinante” The post Primarul, Ion Ceban contestă interdicția aplicată de România pentru intrarea în spațiul Schengen – „Am solicitat suspendarea acestei decizii halucinante” appeared first on Politik.
15:50
Renato Usatîi: ”Elveția, este model pentru Moldova – Una din prioritățile Partidului Nostru, aderarea țării la Schengen” # Politik
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind ... Renato Usatîi: ”Elveția, este model pentru Moldova – Una din prioritățile Partidului Nostru, aderarea țării la Schengen” The post Renato Usatîi: ”Elveția, este model pentru Moldova – Una din prioritățile Partidului Nostru, aderarea țării la Schengen” appeared first on Politik.
15:50
Autoritățile separatiste din regiunea transnistreană au decis prelungirea stării de urgență în economie pînă la 31 august, potrivit unui decret semnat de liderul nerecunoscut Vadim Krasnoselski și aprobat de Consiliul Suprem local. Măsura a fost luată miercuri, 6 august, pe fondul lipsei unei soluții privind alimentarea stabilă cu gaze naturale, problemă care continuă să agraveze ... Tiraspolul prelungește starea de urgență economică în stânga Nistrului, până la 31 august The post Tiraspolul prelungește starea de urgență economică în stânga Nistrului, până la 31 august appeared first on Politik.
15:50
Primăria Bălți, condusă de Alexandr Petkov Partidul Nostru, a oferit ajutor financiar pentru veteranii avariei de la Cernobîl # Politik
Primăria municipiului Bălți, administrată de Alexandr Petkov, reprezentant al Partidului Nostru, a oferit un ajutor material unic în valoare de 500 de lei pentru mai multe categorii de cetățeni social vulnerabili. Ajutorul financiar a fost acordat veteranilor care au participat la apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, celor care au luptat în Afganistan, precum și ... Primăria Bălți, condusă de Alexandr Petkov Partidul Nostru, a oferit ajutor financiar pentru veteranii avariei de la Cernobîl The post Primăria Bălți, condusă de Alexandr Petkov Partidul Nostru, a oferit ajutor financiar pentru veteranii avariei de la Cernobîl appeared first on Politik.
15:50
După CSM și Asociația Judecătorilor condamnă intimidarea unui magistrat: „O amenințare majoră la adresa ordinii de drept și a securității instituționale” # Politik
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a condamnat miercuri, 6 august 2025, acțiunile grave de intimidare, hărțuire și amenințare la adresa unui judecător aflat în exercițiul funcției, membru al organizației. „Judecătorul vizat a fost supus, în ultimele săptămâni, unor atacuri coordonate în contextul examinării unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor ... După CSM și Asociația Judecătorilor condamnă intimidarea unui magistrat: „O amenințare majoră la adresa ordinii de drept și a securității instituționale” The post După CSM și Asociația Judecătorilor condamnă intimidarea unui magistrat: „O amenințare majoră la adresa ordinii de drept și a securității instituționale” appeared first on Politik.
15:50
Statul a lansat un nou program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în valoare de 250 milioane lei # Politik
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri un nou Program de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, care prevede alocarea a 250 milioane de lei în perioada 2025–2027, cu scopul de a crea cel puțin patru parcuri industriale în regiunile țării. Programul face parte din Planul Național de Dezvoltare Industrială 2024–2028 și este susținut financiar ... Statul a lansat un nou program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în valoare de 250 milioane lei The post Statul a lansat un nou program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în valoare de 250 milioane lei appeared first on Politik.
15:50
Moldova are nevoie de o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale # Politik
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”, care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral, notează bani.md Participanții la întîlnire au criticat dur modelul actual ... Moldova are nevoie de o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale The post Moldova are nevoie de o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale appeared first on Politik.
15:00
Ministrul Justiției despre șansele ca Plahotniuc să fie extrădat în Moldova – Autoritățile elene sunt cele care vor decide următoarele etape # Politik
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a confirmat, după ședința de astăzi a Guvernului, că cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc a fost înaintată autorităților din Grecia abia pe 4 august 2025. Potrivit acesteia, autoritățile elene sunt cele care vor decide, conform procedurii, următoarele etape. „Persoana în cauză este reținută în baza mandatului de căutare. Ceea ... Ministrul Justiției despre șansele ca Plahotniuc să fie extrădat în Moldova – Autoritățile elene sunt cele care vor decide următoarele etape The post Ministrul Justiției despre șansele ca Plahotniuc să fie extrădat în Moldova – Autoritățile elene sunt cele care vor decide următoarele etape appeared first on Politik.
15:00
Renato Usatîi – Cea mai mare surpriză la parlamentare va fi Partidul Nostru, care, la moment, depășește 10% la intenția de vot # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat la o emisiune la ONE TV că formațiunea sa va fi surpriza alegerilor parlamentare, iar partidul va acumula peste 10% din sufragii. Usatîi mai spune că în Moldova sunt câteva case de sondaje credibile, iar acestea îl dau favorit pe Partidul Nostru la alegeri „Astăzi există pe piață ... Renato Usatîi – Cea mai mare surpriză la parlamentare va fi Partidul Nostru, care, la moment, depășește 10% la intenția de vot The post Renato Usatîi – Cea mai mare surpriză la parlamentare va fi Partidul Nostru, care, la moment, depășește 10% la intenția de vot appeared first on Politik.
15:00
Ministrul Energiei – Devierile tarifare ale Moldovagaz nu vor trece la Energocom – ANRE va desemna un operator care va furniza gaz în stânga Nistrului # Politik
Devierile financiare tarifare acumulate de Moldovagaz, estimate de experți la până la 300 de milioane de lei până la sfârșitul anului 2025, nu vor fi preluate de Energocom, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Energocom nu va prelua aceste devieri. Ele rămân responsabilitatea Moldovagaz. Furnizorul de ultimă instanță are o misiune clară și limitată – ... Ministrul Energiei – Devierile tarifare ale Moldovagaz nu vor trece la Energocom – ANRE va desemna un operator care va furniza gaz în stânga Nistrului The post Ministrul Energiei – Devierile tarifare ale Moldovagaz nu vor trece la Energocom – ANRE va desemna un operator care va furniza gaz în stânga Nistrului appeared first on Politik.
14:50
Expert – Jumătate din economiile populației, circa1,9 miliarde de euro stau în bănci și nu produc nimic – Inflația le erodează # Politik
În timp ce în alte țări oamenii caută activ randamente sigure și profitabile, în Republica Moldova milioane de euro sunt lăsate să-și piardă valoarea în tăcere. Cetățenii moldoveni păstrează astăzi peste 36,4 miliarde de lei în așa-numite „depozite moarte” – adică bani aflați în conturi la vedere, fără dobândă sau cu o dobândă simbolică sub ... Expert – Jumătate din economiile populației, circa1,9 miliarde de euro stau în bănci și nu produc nimic – Inflația le erodează The post Expert – Jumătate din economiile populației, circa1,9 miliarde de euro stau în bănci și nu produc nimic – Inflația le erodează appeared first on Politik.
14:50
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit # Politik
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem ... Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit The post Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit appeared first on Politik.
14:50
Olesea Stamate a depus listele de subscripție la CEC pentru a candida independent la parlamentare # Politik
Deputatul neafiliat, fost membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Olesea Stamate, a anunțat miercuri, 6 august, că a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) listele de subscripție care conțin 1983 de semnături, necesare pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. La acest scrutin, Stamate intenționează să candideze pentru un nou mandat în calitate de ... Olesea Stamate a depus listele de subscripție la CEC pentru a candida independent la parlamentare The post Olesea Stamate a depus listele de subscripție la CEC pentru a candida independent la parlamentare appeared first on Politik.
14:50
Un nou acord în domeniul securității sociale – Cetățenii moldoveni din Franța vor beneficia de pensii și alte prestații # Politik
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 6 august, semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Franța în domeniul securității sociale. Documentul va permite cetățenilor moldoveni stabiliți în Franța să beneficieze de pensii și alte prestații, indiferent de țara în care domiciliază. Potrivit vicepremierului și ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, Acordul prevede recunoașterea ... Un nou acord în domeniul securității sociale – Cetățenii moldoveni din Franța vor beneficia de pensii și alte prestații The post Un nou acord în domeniul securității sociale – Cetățenii moldoveni din Franța vor beneficia de pensii și alte prestații appeared first on Politik.
14:50
Mai multă energie verde în Moldova – Statul anunță noi investiții în proiecte eoliene şi solare # Politik
Republica Moldova face un pas important spre tranziția energetică durabilă. Guvernul a aprobat rezultatele licitațiilor publice pentru acordarea statutului de producător eligibil marilor investitori care vor construi centrale electrice fotovoltaice și eoliene. Din cele 44 de oferte depuse, au fost selectate 11 proiecte câștigătoare, ce vor asigura o capacitate totală instalată de 165 MW – ... Mai multă energie verde în Moldova – Statul anunță noi investiții în proiecte eoliene şi solare The post Mai multă energie verde în Moldova – Statul anunță noi investiții în proiecte eoliene şi solare appeared first on Politik.
11:30
Consiliul Superior al Magistraturii invocă presiuni asupra magistraților – „Judecătorul care a examinat dosarul Guțul a fost supus unor presiuni constante” # Politik
Judecătorul care a examinat dosarul bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, ar fi fost supus unor presiuni intense și amenințări grave în ultimele zile. Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),magistratul a primit mesaje directe cu amenințări cu moartea, fotografii macabre cu imagini de persoane asasinate și apeluri telefonice repetate, inclusiv în timpul nopții. În cadrul unei conferințe ... Consiliul Superior al Magistraturii invocă presiuni asupra magistraților – „Judecătorul care a examinat dosarul Guțul a fost supus unor presiuni constante” The post Consiliul Superior al Magistraturii invocă presiuni asupra magistraților – „Judecătorul care a examinat dosarul Guțul a fost supus unor presiuni constante” appeared first on Politik.
09:40
Trei candidați aspiră pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău – Anunțul APP # Politik
Trei candidați au fost selectați pentru etapa de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” (AIC). Este vorba despre actualul director interimar, Sergiu Spoială, precum și alți doi pretendenți: Roman Podcorîtov și Anna Erimei. Cei trei au fost aleși dintr-un total de 11 dosare depuse până ... Trei candidați aspiră pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău – Anunțul APP The post Trei candidați aspiră pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău – Anunțul APP appeared first on Politik.
09:40
Un partid parlamentar de la București se opune zilei de doliu național și nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu # Politik
Liderul USR, Dominic Fritz, un partid apropiat președintelui Nicușor Dan, a explicat că miniștrii formațiunii s-au opus zilei de doliu național în ședința de Guvern și anunță că niciun oficial USR nu va participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. ”Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern ... Un partid parlamentar de la București se opune zilei de doliu național și nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu The post Un partid parlamentar de la București se opune zilei de doliu național și nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu appeared first on Politik.
5 august 2025
19:00
Liderii Blocului ALTERNATIVA au susținut azi, 5 august, o conferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentați patru piloni pentru consolidarea Republicii Moldova. Președintele MAN, Ion Ceban, a precizat că această conferință este o adresare către viitorii participanți la competiția electorală – partide și blocuri politice, iar ideea de a veni cu acest mesaj ... Blocul ALTERNATIVA propune patru piloni pentru viitorul Republicii Moldova The post Blocul ALTERNATIVA propune patru piloni pentru viitorul Republicii Moldova appeared first on Politik.
19:00
Municipiul Bălți confirmă titlul de capitală sportivă a Moldovei – Personalități marcante reuniți la Gala Sportului din capitala Nordului # Politik
În incinta Primăriei municipiului Bălți a avut loc o ceremonie festivă de premiere a celor mai buni sportivi, antrenori și echipe sportive ale orașului – Gala Sportului – 2024. Evenimentul a reunit personalități remarcabile ale sportului bălțean – cei care au dus faima orașului atât pe plan național, cât și internațional. Cu un mesaj de ... Municipiul Bălți confirmă titlul de capitală sportivă a Moldovei – Personalități marcante reuniți la Gala Sportului din capitala Nordului The post Municipiul Bălți confirmă titlul de capitală sportivă a Moldovei – Personalități marcante reuniți la Gala Sportului din capitala Nordului appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
A murit Ion Iliescu – Fostul președinte al României avea cancer pulmonar – Guvernul de la București anunță funeralii de stat # Politik
Ion Iliescu, fost președinte al României, a murit marţi, la vârsta de 95 de ani. „Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a fostului președinte al României Ion Iliescu. În aceste momente de durere, transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, celor apropiați și tuturor care l-au cunoscut și prețuit. O personalitate marcantă a ... A murit Ion Iliescu – Fostul președinte al României avea cancer pulmonar – Guvernul de la București anunță funeralii de stat The post A murit Ion Iliescu – Fostul președinte al României avea cancer pulmonar – Guvernul de la București anunță funeralii de stat appeared first on Politik.
17:20
Europa pregătită să umple rezervele de gaz pentru iarnă – Prețul combustibilului ar putea crește după amenințările lui Trump la adresa Rusiei și Indiei # Politik
Prețurile gazelor naturale europene au continuat să se tranzacționeze în intervalul restrâns în care se află de aproximativ cinci săptămâni, pe măsură ce regiunea își mărește constant stocurile de combustibil pentru iarna viitoare. Contractele futures de referință au oscilat în jurul valorii de 34 de eurp pe megawatt-oră, după ce s-au stabilit la un nivel ... Europa pregătită să umple rezervele de gaz pentru iarnă – Prețul combustibilului ar putea crește după amenințările lui Trump la adresa Rusiei și Indiei The post Europa pregătită să umple rezervele de gaz pentru iarnă – Prețul combustibilului ar putea crește după amenințările lui Trump la adresa Rusiei și Indiei appeared first on Politik.
17:20
Tarifele la gaz rămân intacte după preluarea de către Energocom a furnizării gazului — Cine va achita devierile financiare de 300 milioane lei la Moldovagaz # Politik
Tarifele la gaz pentru consumatorii casnici nu vor fi majorate după preluarea furnizării de către compania de stat Energocom, a declarat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari. Asigurările vin la o zi după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a suspendat licența Moldovagaz și a desemnat Energocom drept nou furnizor, notează bani.md „Nu există ... Tarifele la gaz rămân intacte după preluarea de către Energocom a furnizării gazului — Cine va achita devierile financiare de 300 milioane lei la Moldovagaz The post Tarifele la gaz rămân intacte după preluarea de către Energocom a furnizării gazului — Cine va achita devierile financiare de 300 milioane lei la Moldovagaz appeared first on Politik.
17:20
Reacţia Evgheniei Guţul, după condamnarea la 7 ani de închisoare – Instanța a dispus confiscarea a peste 40 de milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor” # Politik
Bașcanul autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, a venit cu o reacție după ce a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Prin intermediul avocaților, Guțul a declarat că decizia instanței nu o vizează doar pe ea, ci afectează întreaga democrație din Republica Moldova. „Aceasta nu este o ... Reacţia Evgheniei Guţul, după condamnarea la 7 ani de închisoare – Instanța a dispus confiscarea a peste 40 de milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor” The post Reacţia Evgheniei Guţul, după condamnarea la 7 ani de închisoare – Instanța a dispus confiscarea a peste 40 de milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor” appeared first on Politik.
13:00
Penurie de carburanți în România – Autoritățile au decis utilizarea stocurilor de urgență ale statului # Politik
Ministerul Energiei din România a declarat, prin ordin, situație de urgență „nivel de criză” în aprovizionarea cu țiței. Autoritǎțile române au autorizat scoaterea a zeci de mii de tone de petrol și motorină din stocurile de urgență ale României. Măsura a fost luată din cauza unui incident de contaminare survenit la terminalul petrolier turc Ceyhan, ... Penurie de carburanți în România – Autoritățile au decis utilizarea stocurilor de urgență ale statului The post Penurie de carburanți în România – Autoritățile au decis utilizarea stocurilor de urgență ale statului appeared first on Politik.
13:00
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat oficial lansarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM). Noul director va avea un mandat de cinci ani. Condițiile de eligibilitate impun ca viitorul director să fie cetățean al Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domenii relevante (economie, finanțe, drept, ... După trei interimate, CFM își caută un nou director titular – APP a lansat concursul The post După trei interimate, CFM își caută un nou director titular – APP a lansat concursul appeared first on Politik.
12:30
ULTIMA ORĂ: Evghenia Guţul condamnată la şapte ani de închisoare – Momentul în care Bașcanul Găgăuziei și Svetlana Popan sunt escortate de oamenii legii pentru a fi încarcerate # Politik
Evghenia Guțul, bașcanul regiunii Găgăuze, a fost condamnată la șapte ani de închisoare de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Decizia a fost pronunţată marţi, 5 august. De asemenea, Svetlana Popan, fosta secretară a oficiului central al formațiunii, a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare. ... ULTIMA ORĂ: Evghenia Guţul condamnată la şapte ani de închisoare – Momentul în care Bașcanul Găgăuziei și Svetlana Popan sunt escortate de oamenii legii pentru a fi încarcerate The post ULTIMA ORĂ: Evghenia Guţul condamnată la şapte ani de închisoare – Momentul în care Bașcanul Găgăuziei și Svetlana Popan sunt escortate de oamenii legii pentru a fi încarcerate appeared first on Politik.
12:10
Sentința în dosarul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și fostei sale colege din Partidul „ȘOR”, Svetlana Popan, va fi dată astǎzi, 5 august. Ambele sunt acuzate de finanțare ilegală a unui partid declarat neconstituțional. Hotărârea urmează să fie luată de Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău după ora 12. Bașacanul Guțul a a juns deja la ... Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, își află sentința – Riscǎ 7 ani de închisoare The post Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, își află sentința – Riscǎ 7 ani de închisoare appeared first on Politik.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.