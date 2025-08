Statul schimbă conceptul de acordare a plăților sociale – Vor deveni mai accesibile

15:20

În plină perioadă electorală autoritățile anunță extinderea Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Proiectul de extindere a terminalului de pasageri, estimat la peste 700 de milioane de lei, va fi finanțat integral din veniturile proprii ale aeroportului. Lucrările urmează să înceapă în acest an, imediat după desemnarea companiei de construcție prin licitație publică, iar finalizarea este ... Statul vrea să extindă terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Valoarea proiectului depășește 700 de milioane de lei