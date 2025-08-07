/FOTO/ Alertă de pestă porcină africană în Braniște, Rîșcani. Autoritățile au convocat o ședință de urgență
TV Nord, 7 august 2025 15:50
Astăzi, 7 august 2025, a avut loc ședință extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din Rîșcani. Întâlnirea a fost organizată în regim de urgență în urma apariției unui focar de pestă porcină africană în localitatea Braniște. La ședință au participat 22 dintre cei 29 de membri ai comisiei, inclusiv reprezentanți ai Ocolului Silvic și […]
• • •
Astăzi, 7 august 2025, a avut loc ședință extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din Rîșcani. Întâlnirea a fost organizată în regim de urgență în urma apariției unui focar de pestă porcină africană în localitatea Braniște. La ședință au participat 22 dintre cei 29 de membri ai comisiei, inclusiv reprezentanți ai Ocolului Silvic și […]
Acum 2 ore
14:20
/INFOGRAFIC/ Peste 11.000 de elevi, deja înmatriculați în liceu după prima etapă de admitere # TV Nord
După finalizarea primei etape de admitere în învățământul liceal pentru anul 2025, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați, ceea ce reprezintă 46% din totalul absolvenților de gimnaziu care au obținut certificate de finalizare. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare a crescut cu 2,73 puncte procentuale, iar față de anul 2023 — cu 6,39 puncte. […]
Acum 4 ore
13:10
Satul Singureni din raionul Rîșcani va primi peste 500.000 de lei pentru drumurile afectate de ploile torențiale # TV Nord
Satul Singureni din raionul Rîșcani va beneficia de 529,3 mii de lei, alocat din Fondul de intervenție al Guvernului Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), din 6 august 2025. Banii vor fi direcționați către Consiliul sătesc Singureni pentru reparația și restabilirea drumurilor publice deteriorate în urma ploilor […]
13:10
Pe 7 august, vremea ne aduce un mic respiro termic după zilele toride. Potrivit meteorologilor, temperaturile din timpul zilei vor fi mai suportabile, în timp ce noaptea sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice în mai multe regiuni ale țării. Ziua va fi în general fără precipitații, însă spre seară și noaptea se vor semnala […]
12:10
/INVESTIGAȚIE/ Ce au omis să declare doi candidați din nordul țării la funcții-cheie în Consiliul Superior al Procurorilor # TV Nord
Procesul de vetting în sistemul de drept a scos la iveală nereguli în cazurile mai multor procurori din țară care aspirau la funcții în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Doi dintre aceștia sunt din nordul țării. În această anchetă vom vorbi despre motivele de nepromovare, ce avere au acumulat în ultimii ani și ce bunuri […]
12:10
Festival COMPOT 5 ani – Ediția 2 – un eveniment frumos organizat de Compot și Fazenda Grill & Terrace la Bălți! # TV Nord
Vă invităm pe 16 august 2025 la o sărbătoare cu gust de fructe și aroma dulce a Compotul! Pregătiți-vă să savurați cele mai delicioase compoturi tradiționale într-o atmosferă de sărbătoare plină de muzică, dans și voie bună! La festival, veți avea ocazia să degustați o varietate de compoturi, să participați la ateliere interactive și să […]
Acum 6 ore
11:40
/VIDEO/ Arbori prăbușiți, balcon demontat, acoperișuri smulse – peste 40 de intervenții ale salvatorilor după furtuna de ieri # TV Nord
Furtuna din 6 august a provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, iar salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizați în peste 40 de misiuni de intervenție. Cele mai frecvente solicitări au venit din municipiile Chișinău, Soroca și Bălți, acolo unde vântul puternic a doborât arbori, a deteriorat acoperișuri […]
11:00
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru salvarea de vieți în caz de inundații # TV Nord
Un nou proiect transfrontalier cu finanțare europeană a fost lansat în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, cu scopul de a spori protecția populației din zonele de frontieră în fața riscurilor de inundații. Proiectul „Joint preparedness for rescue lives from floods" (ROMD00074 – FLOOD RESCUE) este susținut de Uniunea Europeană prin Instrumentul pentru Vecinătate, […]
Acum 8 ore
09:00
Tribunalul din Batumi, Georgia, a condamnat-o pe jurnalista Mzia Amaghlobeli, fondatoarea unor site-uri independente de știri, la doi ani de închisoare pentru o agresiune fizică asupra unui oficial de poliție. Incidentul a avut loc în contextul tensiunilor tot mai mari dintre presa independentă și autoritățile georgiene. Potrivit declarațiilor jurnalistei, șeful poliției locale, Irakli Dgebuadze, ar […]
08:40
Percheziții de amploare în toată țara într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală # TV Nord
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din cadrul BPDS „Fulger", cu sprijinul procurorilor PCCOCS și al subdiviziunilor teritoriale ale MAI, desfășoară în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile vizează o cauză penală privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, fiind efectuate la adresele membrilor și simpatizanților unei […]
08:40
Pe 7 august, vremea ne aduce un mic respiro termic după zilele toride. Potrivit meteorologilor, temperaturile din timpul zilei vor fi mai suportabile, în timp ce noaptea sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice în mai multe regiuni ale țării. Ziua va fi în general fără precipitații, însă spre seară și noaptea se vor semnala […]
Acum 24 ore
20:50
/FOTO/ Deținutul evadat de la Judecătoria Cimișlia, reținut de polițiști. Se ascundea în stânga Nistrului # TV Nord
Poliția a anunțat că a reținut deținutul care a evadat ieri din sediul Judecătoriei Cimișlia. Bărbatul, cercetat penal pentru jaf și acțiuni sexuale neconsimțite asupra a două minore, a fost localizat în scurt timp de forțele de ordine. Potrivit informațiilor oficiale, fugarul se ascundea la domiciliul unui prieten, într-o localitate din stânga Nistrului, aflată sub […]
Ieri
15:40
/VIDEO/ Judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul, ținta unei campanii intense de hărțuire și amenințări # TV Nord
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat pe 5 august sentința de condamnare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost supusă timp de mai multe săptămâni unui val de hărțuiri și amenințări cu moartea. Potrivit șefului Poliției, Viorel Cernăuțeanu, presiunile au inclus mesaje amenințătoare, apeluri false la serviciul 112 și tentative de manipulare psihologică. Campania […]
15:10
/FOTO/ Dondușeni va avea un „Centru Pastoral Social” modern – investiție de peste un milion de lei # TV Nord
Lucrările de construcție a Centrului Pastoral Social din orașul Dondușeni se apropie de final. Noul spațiu este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin construirea unui Centru social", finanțat integral de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cu o sumă nerambursabilă de 400.000 RON. Inițiativa aparține Comunității Religioase Parohia Ortodoxă Română […]
14:10
/FOTO/ Tânăr reținut la vama Costești cu pastile psihotrope ascunse într-un colet pentru „o rudă” # TV Nord
Un bărbat de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat la punctul vamal Costești, pe direcția ieșire din țară, în timp ce încerca să transporte pastile cu efect psihotrop, disimulate într-un colet declarat drept „transmisiune către o rudă". Incidentul a avut loc la volanul unui Peugeot Boxer, cu destinația Germania. În timpul […]
13:40
Pepenele roșu nu este doar un desert răcoritor în zilele toride de vară, ci și un adevărat aliat al sănătății. Cu un conținut de peste 90% apă, acest fruct este ideal pentru hidratare, furnizând în același timp vitamine esențiale precum C, A și B6, dar și licopen – un antioxidant puternic ce ajută la prevenirea […]
13:40
Simpatizanții blocului „Victorie” au protestat împotriva arestării Evgheniei Guțul la penitenciarul №13 # TV Nord
Simpatizanții blocului „Victorie" afiliat fugarului Ilan Șor, au venit astăzi la penitenciarul №13, pentru a-și exprima solidaritatea față de condamnarea Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan. Aceștia țineau în mâna pancarte cu mesajul: „Guțul – suntem noi", „Svetlana, suntem împreună, vom învinge". Amintim că, Evghenia Guțul a fost condamnată ieri, cinci august, la șapte ani de […]
12:40
Cod galben de instabilitate atmosferică în nordul și centrul Moldovei. Ploi torențiale, grindină și vijelie # TV Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben pentru ziua de 6 august 2025, în intervalul 13:00–22:00, vizând instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. În zonele aflate sub incidența codului galben sunt așteptate: Conform hărții oficiale publicate de meteorologi, avertizarea vizează toate raioanele din nordul și mare […]
12:10
/VIDEO/ „Ia uite câți bani am luat eu!” Polițist din Rîșcani, reținut pentru trafic de influență # TV Nord
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență. Reținerea a avut loc pe 4 august 2025, în momentul în care aceștia primeau 90.000 de lei, sumă transmisă sub controlul autorităților. […]
11:40
Plahotniuc își anunță revenirea în politică: „Am să vin acasă și am să stric planurile guvernării” # TV Nord
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, reținut recent în Grecia și aflat de mai mulți ani în afara scenei publice, a lansat un mesaj împotriva guvernării actuale și a confirmat intenția sa de a reveni în politica moldovenească. „Eu am să vin acasă și am să stric planurile celor de la putere. Nu doar pentru […]
11:10
/FOTO/ Femeie de 63 de ani salvată de salvatori după ce a căzut într-o fântână, la Grimăncăuți # TV Nord
O intervenție de urgență a avut loc la Grimăncăuți, raionul Briceni, după ce o femeie a căzut într-o fântână adâncă de circa 10 metri. Salvatorii din nordul țării au reușit să o scoată la timp la suprafață, în viață. Incidentul a avut loc în amiaza zilei de 5 august 2025, într-o gospodărie din localitate. Potrivit […]
10:20
/FOTO/ Top 5 locuri perfecte pentru un weekend la cort în nordul țării – natură pură și aventură # TV Nord
Ți-am pregătit un top al celor mai frumoase și sălbatice locuri din nordul Moldovei unde poți campa cu cortul: de la păduri cu zimbri și coline legendare, până la peșteri misterioase și lacuri ca în povești. 1. Rezervația „Pădurea Domnească" (raionul Glodeni) Rezervația Pădurea Domnească adăpostește zimbri europeni (bizonul european) și păduri bătrâne de stejar, […]
09:00
Pe 6 august 1945, la ora locală 8:15, bombardierul american Enola Gay a lansat asupra Hiroshimei bomba atomică „Little Boy", marcând începutul unei noi ere – era nucleară. Bomba, cu o forță estimată la 15 kilotone de TNT, a provocat o explozie devastatoare și o căldură infernală care a topit orașul. La sol, populația civilă […]
08:50
Un avion Bombardier Global 7500, cu registrul N102WG – avion pe care se presupune că călătorește Steve Witkoff, emisar special al președintelui Donald Trump – a aterizat miercuri dimineață pe aeroportul Vnukovo din Moscova. Conform RADAR ARMENIA, acesta a efectuat un zbor direct de la Aeroportul Miami și că este vorba despre avionul trimisului special […]
08:30
/METEO/ Vreme instabilă în Moldova pe 6 august: temperaturi ridicate și ploi cu descărcări electrice # TV Nord
Pe data de 6 august 2025, Republica Moldova se confruntă cu o zi de vară tipică, marcată de căldură intensă în prima parte a zilei și precipitații de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor atinge valori de până la +35°C în sud, iar minimele […]
5 august 2025
17:30
Campioni europeni, mondiali și naționali. Sportivii municipiului Bălți au fost premiați pentru rezultatele obținute în 2024. INNA LEȘCINSCAIA, candidat în maeștri ai sportului: „Mi-a fost extrem de plăcut, să fiu prezentă la această decernare, deoarece sunt TOP10 sportivi ai orașului, mie îmi este foarte plăcut să fiu prezentă aici, am depus un efort pe parcursul […]
16:20
/VIDEO/ Antreprenorii din Ocnița, tot mai deschiși spre reforme și colaborare: dialog constructiv între mediul de afaceri și autorități # TV Nord
Peste 70 de antreprenori din raionul
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Un deputat rus cere avansarea trupelor ruse la graniță cu Republica Moldova după arestarea Evgheniei Guțul # TV Nord
După ce bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare, oficiali din Federația Rusă au început să reacționeze la cele întâmplate. Potrivit deputatului din Duma de Stat (n.r Parlamentul din Federația Rusă), Konstantin Zatulin, o soluție ar fi avansarea trupelor ruse la graniță Ucrainei cu Republica Moldova, scrie gazeta.ru Deputatul a […] Acest articol Un deputat rus cere avansarea trupelor ruse la graniță cu Republica Moldova după arestarea Evgheniei Guțul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
/FOTO/ Vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite lângă Bălți, expuse la Muzeul de Istorie și Etnografie # TV Nord
Mai multe vase ceramice lucrate la roata olarului, datând din secolul al IV-lea, au fost descoperite în apropierea municipiului Bălți și sunt prezentate astăzi în cadrul colecției arheologice a Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți. Potrivit specialiștilor de la Agenția Națională Arheologică, aceste artefacte aparțin culturii Sântana de Mureș, una dintre cele mai importante […] Acest articol /FOTO/ Vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite lângă Bălți, expuse la Muzeul de Istorie și Etnografie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Castraveții și ceapa uscată din Republica Moldova pot fi exportate în Israel. ANSA anunță deschiderea oficială a pieței # TV Nord
Producătorii și exportatorii moldoveni pot începe exportul de castraveți proaspeți și bulbi uscați de ceapă în Israel, după ce autoritățile israeliene au emis acceptul oficial în acest sens. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a confirmat că decizia vine în urma recunoașterii statutului fitosanitar favorabil al Republicii Moldova. Conform […] Acest articol Castraveții și ceapa uscată din Republica Moldova pot fi exportate în Israel. ANSA anunță deschiderea oficială a pieței a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțară astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. În timpul ședinței de pronunțare, în fața instanței s-au adunat susținătorii bașcanei, care au cerut eliberarea ei. În acest caz Evghenia Guțul și Svetlana Popan sunt acuzate de […] Acest articol ULTIMA ORĂ. Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Premierul Netanyahu intenționează să ocupe întreaga Fâșie Gaza, inclusiv zonele unde se află ostaticii # TV Nord
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat marți o reuniune a cabinetului de securitate cu intenția ‘ocupării totale a Fâșiei Gaza’, așa cum a informat un înalt oficial într-o întâlnire cu presa israeliană, informație confirmată pentru EFE de surse din cadrul biroului premierului, potrivit agerpres.ro. ‘Prim-ministrul va convoca mâine o dezbatere de securitate privind continuarea luptelor […] Acest articol Premierul Netanyahu intenționează să ocupe întreaga Fâșie Gaza, inclusiv zonele unde se află ostaticii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
/FOTO/ 200 kg de fistic ascunse într-un autoturism, depistate la intrarea în Republica Moldova # TV Nord
Un lot comercial de fistic, ascuns în diverse spații ale unui autoturism, a fost descoperit de funcționarii vamali în urma unui control fizic detaliat, efectuat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Cazul a avut loc la intrarea în țară, unde un autoturism Nissan Qashqai, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 32 de […] Acest articol /FOTO/ 200 kg de fistic ascunse într-un autoturism, depistate la intrarea în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Moldovenii vor putea călători fără viză în Emiratele Arabe Unite, începând cu 5 septembrie 2025 # TV Nord
Cetățenii Republicii Moldova nu vor mai avea nevoie de viză pentru a călători în Emiratele Arabe Unite (EAU), începând cu data de 5 septembrie 2025. Decizia vine după semnarea unui Memorandum de Înțelegere între autoritățile din cele două țări. Documentul a fost semnat în Abu Dhabi de către viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii […] Acest articol Moldovenii vor putea călători fără viză în Emiratele Arabe Unite, începând cu 5 septembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
/FOTO/ Avocat reținut pentru trafic de influență. Ar fi cerut 57 000 de euro pentru a interveni în două dosare # TV Nord
Un avocat este vizat într-un dosar penal instrumentat de Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, pentru presupuse acte de trafic de influență, inclusiv primirea de bunuri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi cerut și primit suma de 50 000 de euro, în mai multe tranșe, de la […] Acest articol /FOTO/ Avocat reținut pentru trafic de influență. Ar fi cerut 57 000 de euro pentru a interveni în două dosare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Pe 31 iulie 2025, în orașul Ocnița a avut loc un dialog deschis între mediul de afaceri și autoritățile publice centrale, organizat de EBA Moldova și AFAD, cu sprijinul financiar al 3F International – Confederația Muncii din Danemarca. Activitatea a avut ca scop consolidarea dialogului dintre autoritățile centrale și antreprenorii din nordul țării, prin facilitarea […] Acest articol /FOTO/ Dialog deschis cu antreprenorii din Ocnița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:20
/METEO/ Vreme caniculară în Moldova pe 5 august 2025: temperaturi de până la +35°C și cer senin # TV Nord
Pe 5 august 2025, întreaga Republică Moldova se bucură de vreme caldă și stabilă, fără precipitații, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Ziua va fi caracterizată de temperaturi ridicate, cer senin și vânt slab. La Nord:— temperaturi maxime de până la +30°C— minime nocturne în jur de +20°C În Centru:— ziua se vor înregistra până […] Acest articol /METEO/ Vreme caniculară în Moldova pe 5 august 2025: temperaturi de până la +35°C și cer senin a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
4 august 2025
17:10
/VIDEO/ Raionul Ocnița – cea mai mare scădere demografică din Republica Moldova, potrivit recensământului 2024 # TV Nord
Raionul Ocnița a înregistrat cea mai accentuată scădere a populației din Republica Moldova în ultimii zece ani. Datele recensământului din 2024 arată că populația raionului s-a redus cu 29,5% față de anul 2014. Potrivit localnicilor, factorii care contribuie la acest declin sunt în principal de ordin economic. Aceștia dau vina pe lipsa locurilor de muncă, […] Acest articol /VIDEO/ Raionul Ocnița – cea mai mare scădere demografică din Republica Moldova, potrivit recensământului 2024 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, intră în modernizare: investiție de 700 milioane lei din fonduri proprii # TV Nord
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va trece, începând cu acest an, printr-un amplu proces de modernizare și extindere a terminalului de pasageri, finanțat integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Proiectul, în valoare de peste 700 milioane de lei, este o premieră în domeniul infrastructurii aeroportuare gestionate de stat, fără investiții externe sau împrumuturi. Lucrările […] Acest articol Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, intră în modernizare: investiție de 700 milioane lei din fonduri proprii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară investigații într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de corupere și trafic de influență în legătură cu o licitație publică pentru darea în arendă a unui teren de 27 de hectare cu zăcăminte de substanțe minerale. Printre persoanele implicate se numără un primar, un […] Acest articol /VIDEO/ 12 milioane de lei și un teren de 27 ha – miza unui dosar anticorupție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
O fetiță născută fără acte într-o tabără din Ucraina va deveni cetățean al Republicii Moldova # TV Nord
O fetiță născută în condiții precare, într-o tabără improvizată din Ucraina, va primi în curând un certificat de naștere și cetățenia Republicii Moldova, în urma unei decizii favorabile emise de instanță. Cazul a fost documentat și reprezentat de echipa Centrului de Drept al Avocaților (CDA), prin consilierii Corina Repesciuc și Anatolie Morari. Copilul, născut fără […] Acest articol O fetiță născută fără acte într-o tabără din Ucraina va deveni cetățean al Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Bărbat din Basarabeasca, condamnat la 16 ani de închisoare pentru omorul fratelui său, în urma unui caz de violență domestică # TV Nord
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 16 ani de închisoare într-un caz grav de violență în familie, care s-a soldat cu moartea fratelui său. Tragedia s-a produs în data de 14 mai 2023, în locuința acestuia, în timpul unui conflict izbucnit între cei doi frați. Potrivit informațiilor furnizate […] Acest articol Bărbat din Basarabeasca, condamnat la 16 ani de închisoare pentru omorul fratelui său, în urma unui caz de violență domestică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
ANRE retrage licența Moldovagaz. Energocom devine noul furnizor de gaze din 1 septembrie 2025 # TV Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 4 august 2025, retragerea licenței SA „Moldovagaz” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. Totodată, ANRE a revocat obligațiile de serviciu public impuse companiei, consolidând astfel efortul autorităților de a separa și independiza infrastructura energetică a Republicii Moldova. Decizia a fost luată după ce, în […] Acest articol ANRE retrage licența Moldovagaz. Energocom devine noul furnizor de gaze din 1 septembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Moldovenii ademeniți cu zeci de mii de lei prin aplicația TAITO, nouă schemă de corupere electorală din Rusia, demascată de Poliție # TV Nord
Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unei forme ilegale de finanțare și corupere electorală, operată din Federația Rusă prin intermediul aplicației mobile TAITO. Persoane din țară sunt contactate și îndemnate să participe la acțiuni ilegale, fiind promise sume de zeci de mii de lei lunar, bani care nu sunt livrați niciodată. Investigațiile arată că aplicația TAITO […] Acest articol Moldovenii ademeniți cu zeci de mii de lei prin aplicația TAITO, nouă schemă de corupere electorală din Rusia, demascată de Poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Cetățean sirian condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie de 75.000 de dolari în Moldova # TV Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui bărbat în vârstă de 66 de ani, originar din regiunea Damasc, Siria, pentru comiterea unei escrocherii în proporții deosebit de mari. Potrivit dosarului, fapta a avut loc în 2015, când inculpatul a înșelat o întreprindere din nordul țării, pretinzând că va livra un utilaj frigorific industrial. Sub pretextul livrării […] Acest articol Cetățean sirian condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie de 75.000 de dolari în Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Tot mai multe încălcări depistate de polițiști în weekend. Cu cât a crescut numărul față de săptămâna trecută # TV Nord
Vitezomani și iubitori de a se urca la volan în stare de ebrietate. Poliția Republicii Moldova raportează peste 4600 de încălcări rutiere în decursul acestui weekend. Față de săptămâna trecută numărul a crescut cu 400 de cazuri, 4200 weekend-ul trecut și 4600 săptămâna aceasta. 2376 de șoferi au depășit regimul de viteză stabilit pe sectorul […] Acest articol Tot mai multe încălcări depistate de polițiști în weekend. Cu cât a crescut numărul față de săptămâna trecută a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Creștinii ortodocși îi sărbătoresc astăzi pe Sfânta Maria Magdalena şi Mucenicul Foca. Semnificație și tradiții # TV Nord
Creștinii ortodocși din Republica Moldova îi sărbătoresc astăzi pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și pe Sfântul Mucenic Foca. Maria Magdalena este cunoscută pentru devoțiunea ei profundă față de Mântuitorul Iisus Hristos. A fost alături de El în timpul patimilor și a rămas lângă Cruce, sprijinind-o pe Maica Domnului în momentele de suferință. Cu timpul, a […] Acest articol Creștinii ortodocși îi sărbătoresc astăzi pe Sfânta Maria Magdalena şi Mucenicul Foca. Semnificație și tradiții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
O femeie din Noua Zeelandă și-a ascuns fetița de 2 ani într-o valiză și a băgat-o în compartimentul pentru bagaje al unui autobuz # TV Nord
O femeie din Noua Zeelandă a fost arestată duminică sub acuzaţia de neglijare a copilului, după ce un şofer de autobuz a găsit o fetiţă de 2 ani, în viaţă, într-o valiză care era depozitată în compartimentul pentru bagaje al vehiculului, potrivit digi24.ro. Şoferul autobuzului a observat mişcare în interiorul genţii în timpul unei opriri, […] Acest articol O femeie din Noua Zeelandă și-a ascuns fetița de 2 ani într-o valiză și a băgat-o în compartimentul pentru bagaje al unui autobuz a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Astăzi, 4 august 2025, ne așteaptă vreme frumoasă cu cer variabil și temperaturi caniculare. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la +35 de grade în timpul zilei. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +32 de grade, iar noaptea coboară până la +16 grade. În Centru, termometrele vor indica până la +33 de grade Celsius. Noaptea, […] Acest articol /METEO/ Cer variabil și temperaturi caniculare. Câte grade vor fi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
3 august 2025
16:40
O fetiță de 10 a ani ajuns la spital, după ce a fost împunsă de o bovină în raionul Briceni # TV Nord
O fetiță de 10 ani a ajuns la spital, după ce a fost împunsă de o bovină, în timp ce păștea o cireadă pe imaș, în apropierea unei localități din raionul Briceni. Incidentul s-a produs pe 31 iulie. Din informațiile preliminare, copila ar fi păscut o cireadă pe imaș, când la un moment dat a […] Acest articol O fetiță de 10 a ani ajuns la spital, după ce a fost împunsă de o bovină în raionul Briceni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
