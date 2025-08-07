România și Republica Moldova își unesc forțele pentru salvarea de vieți în caz de inundații

14:30

Creşte numărul accidentelor rutiere pe drumurile din Republica Moldova. Au fost peste 1.100 de la începutul lui 2025, cu 6% mai multe faţă de perioada similară a anului trecut. 98 de persoane au murit, iar peste 1.300 au fost rănite, în această perioadă. Drumul naţional Chişinău-Orhei-Bălţi, de exemplu, rămâne unul dintre cele mai periculoase din […]