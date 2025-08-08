Prognoza meteo pentru 8 august: cer variabil și fără precipitații

12:30

Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 16 ani de închisoare într-un caz grav de violență în familie, care s-a soldat cu moartea fratelui său. Tragedia s-a produs în data de 14 mai 2023, în locuința acestuia, în timpul unui conflict izbucnit între cei doi frați. Potrivit informațiilor furnizate […]