Plahotniuc își anunță revenirea în politică: „Am să vin acasă și am să stric planurile guvernării”

Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, reținut recent în Grecia și aflat de mai mulți ani în afara scenei publice, a lansat un mesaj împotriva guvernării actuale și a confirmat intenția sa de a reveni în politica moldovenească. „Eu am să vin acasă și am să stric planurile celor de la putere. Nu doar pentru […] Acest articol Plahotniuc își anunță revenirea în politică: „Am să vin acasă și am să stric planurile guvernării” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV Nord