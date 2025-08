Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit. Avea 95 de ani

16:50

Activitatea Partidului Socialist din Moldova a fost limitată pe un termen de 6 luni, iar Partidul Conservator a fost dizolvat. Deciziile au fost luate pe 30 iulie de către Curtea de Apel Centru, în baza sesizării depuse de Comisia Electorală Centrală (CEC) la Ministerul Justiției, relatează TV8. Potrivit dispozitivului instanței, ambele hotărâri …