Date oficiale: UE a devenit principalul partener comercial al regiunii transnistrene

09:30

Republica Moldova a solicitat Statelor Unite o amânare a aplicării taxei vamale de 25% pentru produsele exportate, a anunțat Cristina Ceban, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice, într-un interviu la Radio Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oficiala a explicat că termenul prevăzut este 1 august 2025, însă autoritățile de la Chișinău speră la … The post R. Moldova a cerut Statelor Unite o perioadă de grație pentru aplicarea tarifului vamal produselor autohtone first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova a cerut Statelor Unite o perioadă de grație pentru aplicarea tarifului vamal produselor autohtone apare prima dată în ZUGO.