Accident grav în Italia: o moldoveancă însărcinată, fiica ei de doi ani și tatăl copilului, printre răniți

Luptătorul de stil greco-roman Vadim Tarelunga a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte rezervat sportivilor sub 17 ani, care se desfășoară în aceste zile la Atena, Grecia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reprezentantul Republicii Moldova a urcat pe podium în urma unei victorii importante în finala mică, în fața sportivului iranian Banyamin …