Premieră: Chișinăul va avea din toamnă legătură aeriană directă cu Sofia

Republica Moldova accelerează tranziția către mobilitatea verde, înregistrând creșteri spectaculoase în primele șase luni ale acestui an: +272% la vânzările de vehicule electrice și +293% la cele hibride, potrivit datelor furnizate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). În perioada ianuarie–iunie 2025, au fost înmatriculate 1.555 de mașini electrice și …