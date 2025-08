Scenariile pentru Ucraina după război, prezentate de șeful spionajului militar ucrainean

12:50

La mai bine de un an de la lansarea sistemului MIA Plăți Instant în Republica Moldova, Banca Națională a Moldovei anunță extinderea acestei metode pentru achitarea plăților către instituțiile guvernamentale (Person to Government). Astfel, pe lângă transferurile dintre persoane fizice și plățile către comercianți, cetățenii vor putea acum face plăți prin MIA și către instituțiile