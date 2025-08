video | Rușii au lovit stația de distribuție a gazelor naturale „Orlovka” din Ucraina, prin care venea gaz și în R. Moldova

21:50

Președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat poziționarea a două submarine cu armament nuclear în apropierea Federației Ruse, invocând „declarațiile nechibzuite și inflamatorii” ale lui Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țării, scrie DW. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa … The post Trump amenință Rusia cu submarine nucleare după declarațiile lui Medvedev: „Vorbele pot avea consecințe” first appeared on ZUGO. Articolul Trump amenință Rusia cu submarine nucleare după declarațiile lui Medvedev: „Vorbele pot avea consecințe” apare prima dată în ZUGO.