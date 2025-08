video | Tentativă de viol în Chișinău: O femeie, atacată de un taximetrist

14:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat miercuri, 30 iulie, că instituțiile statului au reușit să confirme oficial deplasările lui Vlad Plahotniuc la Moscova, în baza noilor informații privind identitățile și documentele false folosite de fostul lider politic. Potrivit șefei statului, aceste vizite au avut loc atât înaintea alegerilor din anul trecut, cât și în … The post Vizitele lui Plahotniuc cu identitate falsă la Moscova, confirmate de Maia Sandu first appeared on ZUGO. Articolul Vizitele lui Plahotniuc cu identitate falsă la Moscova, confirmate de Maia Sandu apare prima dată în ZUGO.