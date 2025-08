Blocul lui Dodon, Tarlev și Vlah a fost admis în cursa electorală

09:00

UE oferă Republicii Moldova 2,3 milioane de euro prin intermediul proiectului „Democrație rezilientă prin combaterea corupției", desfășurat în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova. Proiectul are drept scop prevenirea și combaterea corupției electorale, precum și a finanțării politice ilicite.