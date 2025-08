Trump amenință Rusia cu submarine nucleare după declarațiile lui Medvedev: „Vorbele pot avea consecințe”

17:30

Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat oficial, în cadrul ședinței din 30 iulie, lista Partidului Politic „Democrația Acasă" pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea va participa în scrutin cu 62 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, CEC a aprobat simbolul electoral al partidului, …