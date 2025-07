Furt la un transformator din Durlești: 140 de consumatori au rămas fără curent

13:30

„Cel mai grav scenariu de foamete este în desfăşurare în Fâşia Gaza” din cauza intensificării luptelor, a strămutării masive a populaţiei şi a restricţiilor privind ajutorul umanitar, conform raportului IPC (Clasificarea Integrată a Fazelor de Securitate Alimentară) publicat marţi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Criza umanitară din teritoriul palestinian, devastat de aproape 22 de luni … The post „Cel mai înfometat loc de pe pământ”. Raport despre situația dezastruoasă a palestinienilor din Fâșia Gaza first appeared on ZUGO. Articolul „Cel mai înfometat loc de pe pământ”. Raport despre situația dezastruoasă a palestinienilor din Fâșia Gaza apare prima dată în ZUGO.