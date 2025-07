Sediul Teleradio-Moldova, vandalizat: coloanele și geamurile au fost stropite cu vopsea

13:40

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că nu a avut încredere niciodată în primarul Chișinăului, Ion Ceban, chiar dacă, în anul 2024, acesta apărea într-o fotografie alături de președinta Maia Sandu, într-un context în care se vorbea despre susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Întrebat de moderatoarea unei emisiuni la Exclusiv TV […] The post VIDEO // Grosu, despre poza lui Ceban cu Sandu în 2024: ”N-am fost susținătorul acestui gest” appeared first on Omniapres.