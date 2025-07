11 ore de luptă cu flăcările: Incendiu uriaș amenința casele din Ciuflești

09:10

"Guvernul nu are pe agendă nicio modificare privind TVA-ul aplicat coletelor internaționale, inclusiv celor comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau iHerb. Acest subiect nu figurează nici în planul de acțiuni al Guvernului". Astfel a reacționat purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, la știrile că autoritățile ar intenționa să aplice taxe suplimentare