Violența între două eleve anchetată de Ombudsmanul Copilului: politicienii, criticați pentru blamare

09:10

O tragedie a lovit localitatea Step-Soci din raionul Orhei, după ce un copil în vârstă de 1 an și 9 luni, dat dispărut în noaptea de marți spre miercuri, a fost găsit decedat în canalizarea gospodăriei familiei sale. Dispariția micuțului a fost semnalată în jurul orei 22:30 de fratele său, care le-a spus autorităților că […] The post Tragedie în Orhei: Copilul de 1 an și 9 luni, dat dispărut, a fost găsit decedat în canalizarea gospodăriei appeared first on Omniapres.