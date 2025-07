Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce au intrat în armata unui stat străin. Explicația Președinției

14:10

Sectorul activelor virtuale urmează să fie legalizat pe deplin în Republica Moldova până în 2026. Autoritățile urmează să elaboreze o bază normativă clară pentru folosirea acestora, transmite CryptoDigest Moldova. Declarația a fost făcută de către deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dorian Istratii, într-un interviu oferit portalului NewsMaker.md, scrie CryptoDigest Moldova. Istratii a precizat că modificările […] The post Precizare de la un deputat PAS: Sectorul crypto din Republica Moldova va fi legalizat în 2026 appeared first on Omniapres.