Renato Usatîi: „Recean mi-a spus personal să coordonez cu Ermak venirea trupei ”Ruki Vverh”. Asta chiar întrece orice limită!”

15:00

În perioada 14 iulie – 1 august 2025, din cauza lucrărilor de construcție la apeductul magistral „Chișinău – Strășeni – Călărași", se va modifica traseul unei rute urbane de transport. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Astfel, autobuzul nr. 16A, care circulă între „Universitatea Agrară" și „Universitatea de Medicină și Farmacie", va fi prescurtat și va […]