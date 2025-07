Horoscop 17 iulie 2025. Zodia care primește surprize importante

09:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, marți dimineață, un Cod Galben de caniculă, valabil pentru data de 15 iulie 2025. Potrivit meteorologilor, în sudul și parțial centrul țării sunt prognozate temperaturi maxime de +33..+35°C. Avertizarea a fost emisă la ora 08:30 și este valabilă pe tot parcursul zilei. Zonele afectate sunt indicate pe harta oficială