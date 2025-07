Lider de partid: PAS riscă excluderea din cursa electorală din cauza unei legi votată de ei în iunie

11:30

Piața Marii Adunări Naționale a devenit neîncăpătoare marți, când a avut loc cel de-al doilea concert din cadrul Festivalului Absolvenților-2025, moderat de Renato Usatîi. Seara a fost plină de muzică de calitate și surprize pentru spectatori, dar și pentru artiști! Prima a evoluat tânăra Kamelia Melnic, invitată pe scenă chiar de tatăl ei, DJ-ul și […] The post Muzică, tineri, dragoste, unitate și speranță pentru Moldova la cel de-al doilea concert în cadrul Festivalului Absolvenților 2025, prezentat de Renato Usatîi appeared first on Omniapres.