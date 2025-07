VIDEO // Doi bărbați din Ialoveni riscă amendă și închisoare pentru alcool la volan

16:40

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că a fost informat de către Ambasada Republicii Moldova la Varșovia cu privire la organizarea de către autoritățile poloneze a unui zbor charter pentru repatrierea cetățenilor moldoveni aflați ilegal pe teritoriul Poloniei. Procedura are loc în baza mecanismelor internaționale de readmisie, iar autoritățile Republicii Moldova au oferit sprijinul necesar pentru autorizarea […] The post Polonia expulzează moldoveni aflați ilegal: Au pregătit un zbor charter pentru a-i trimite la Chișinău appeared first on Omniapres.