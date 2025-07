VIDEO // Ion Ceban va candida la parlamentare? Edilul capitalei răspunde clar

09:20

Agenția Servicii Publice informează că din cauza unui incendiu survenit în clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Suport Clienți al instituției, activitatea acestuia este temporar suspendată. Toate persoanele aflate în oficiu au fost evacuate în siguranță. „Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru reluarea activității în […] The post Incendiu la ASP: Deservirea clienților este temporar suspendată appeared first on Omniapres.