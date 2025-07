Tragedie în Orhei: Copilul de 1 an și 9 luni, dat dispărut, a fost găsit decedat în canalizarea gospodăriei

12:20

Președinta Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, s-a adresat luni observatorilor naționali și internaționali care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, cerându-le să dea dovadă de „vigilență, organizare și responsabilitate maximă” în contextul modificărilor recente ale legislației electorale. Potrivit Irinei Vlah, startul oficial al perioadei electorale găsește Republica Moldova într-un context tensionat, marcat de […] The post Irina Vlah, apel către observatori: „Fraudarea alegerilor va însemna ultimul cui în sicriul democrației” appeared first on Omniapres.