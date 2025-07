Moldova și România vor accesa în comun fonduri europene destinate infrastructurii

07:10

O zi cu sare și piper. O să avem puterea să evaluăm ce am realizat și ce mai putem face de acum înainte, ca să ajungem cu bine la finalul obiectivelor pe care ni le-am propus. RAC Se poate să aveți de semnat acte importante, de susținut examene sau chiar să primiți o ofertă de job […] The post Horoscop 15 iulie 2025. Vi se recunosc meritele, dar pot apărea și unele reproșuri appeared first on Omniapres.