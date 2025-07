Victoria Furtună reacționează la includerea sa pe lista de sancțiuni a UE: distrugerea deliberată a valorilor europene

11:50

”Partidul Nostru” condamnă modificările recente aduse legii privind organizarea profesiei de avocat, calificându-le drept „un atac grav la adresa independenței justiției și a statului de drept”. Formațiunea susține că prin aceste schimbări se urmărește subordonarea politică a avocaturii și eliminarea actualei conduceri a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Într-o declarație oficială, ”Partidul Nostru” a criticat […] The post Partidul lui Usatîi se solidarizează cu avocații: atac politic asupra independenței avocaturii din Republica Moldova appeared first on Omniapres.