video | Scene de violență între minore, pe un teren de sport din Chișinău. Poliția a inițiat o anchetă

13:10

Președintele României, Nicușor Dan, susține că interdicția de intrare aplicată primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, a fost o chestiune de securitate națională. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrebat dacă cazul lui Ceban a fost discutat la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, liderul de la Cotroceni a menționat că statul român are și alte … The post video | Nicușor Dan comentează interdicția aplicată liderului MAN, Ion Ceban first appeared on ZUGO. Articolul video | Nicușor Dan comentează interdicția aplicată liderului MAN, Ion Ceban apare prima dată în ZUGO.