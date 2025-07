video | Opt minore, exploatate sexual de un bărbat din Chișinău. Un caz a durat 2,5 ani

09:30

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a aprobat solicitarea venită din partea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime" SA Constanța (România) privind o investiție de peste 24 de milioane de euro în Portul Internațional Liber Giurgiulești. Proiectul prevede achiziționarea a 100% din capitalul social al companiei „Danube Logistics" SRL, aflată în prezent în …