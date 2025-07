13 cetățeni moldoveni au fost expulzați din Polonia. Autoritățile au invocat motive de securitate

11:10

O echipă de pompieri moldoveni specializați în combaterea incendiilor forestiere a pornit luni dimineață, 14 iulie, spre Grecia, unde va participa la o misiune internațională de sprijin pentru stingerea focarelor extinse de vegetație. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția are loc în contextul solicitărilor de ajutor internațional …