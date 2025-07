Codul Galben a fost prelungit: Temperaturi extreme prognozate pentru 15 iulie

19:50

Procurorii anticorupție au solicitat o pedeapsă de 13 ani de detenție pentru deputata Marina Tauber, acuzată că ar fi fost implicată în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor". Totodată, aceștia au cerut ca parlamentara să fie dată în urmărire, după ce aceasta a părăsit teritoriul Republicii Moldova în urmă cu aproximativ șase luni și nu …