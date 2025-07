Aprobat: Aeroportul Internațional Chișinău va purta numele compozitorului Eugen Doga

16:00

Râul Bâc, considerat cel mai degradat curs de apă din Republica Moldova, se află în prezent sub Cod Galben de secare, cu un debit de mai puțin de jumătate din media lunară multianuală. Situația este alarmantă, iar experții atrag atenția că, în lipsa unor intervenții urgente și în contextul schimbărilor climatice tot mai intense, râul … The post Râul Bâc aproape secat. Avertismentul și recomandările experților first appeared on ZUGO. Articolul Râul Bâc aproape secat. Avertismentul și recomandările experților apare prima dată în ZUGO.