Un avion s-a prăbușit în România. Sunt victime

19:50

Recolta de cireșe din acest an va fi mai mică față de anul precedent din cauza înghețurilor din primăvară, estimează Asociația Moldova-Fruct. Totuși, exportatorii moldoveni se bucură de o majorare de peste 50 la sută a prețurilor. Fructele câștigă tot mai mult teren pe piața Uniunii Europene, ponderea exporturilor de cireșe majorându-se semnificativ în acest … The post Prețurile la cireșe, în creștere. UE devine principala piață de export first appeared on ZUGO. Articolul Prețurile la cireșe, în creștere. UE devine principala piață de export apare prima dată în ZUGO.