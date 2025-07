Dunărea scade periculos: Imagini cu epave din Al Doilea Război Mondial, care ies la suprafață

19:30

Luptătorii Ion Bulgaru (57 kg) și Maxim Dimov (65 kg) au cucerit medalia de bronz la Campionatul European U20 din Italia, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Ion i-a învins pe Sasha Petrosyan (Armenia), Orest Petraniuk (Ucraina) și Karoly Barath (Ungaria), iar Maxim a dispus de Lukas Brandl (Cehia), Jakub …