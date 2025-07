Doi luptători și o luptătoare din R. Moldova au urcat pe podium la Europenele U20

09:30

Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat pe 1 iulie în mod oficial desființarea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Închiderea oficială a USAID vine după publicarea unui studiu luni în revista medicală The Lancet, care estimează că peste 14 milioane de decese suplimentare ar putea avea loc la nivel global ca urmare a