Avantajele împrumuturilor nebancare cu garanție auto în perioadele de vacanță

10:00

Ministrul rus al Educației, Serghei Kravțov, a acuzat miercuri așa-numitele „foste republici sovietice” că distorsionează istoria cu prezentarea „excesiv de negativă” a Rusiei și a Uniunii Sovietice în manualele școlare, relatează The Moscow Times, citat de libertatea.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un discurs ținut în Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, Kravțov … The post Kremlinul vrea ca Republica Moldova și alte state să-și revizuiască manualele de istorie first appeared on ZUGO. Articolul Kremlinul vrea ca Republica Moldova și alte state să-și revizuiască manualele de istorie apare prima dată în ZUGO.