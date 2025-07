Cristian Rizea a fost eliberat condiționat din detenție

17:20

Parlamentul revizuiește legislația care vizează cetățenia Republicii Moldova, în vederea remedierii neconcordanțelor și asigurării unui cadru legal corect și transparent pentru procesul de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova. Proiectul noii legi cu privire la cetățenia Republicii Moldova a fost susținut în prima lectură de 54 de deputați.