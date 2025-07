live | Conducerea UE ajunge la Reședința de Stat din Chișinău, unde are loc summitul

12:30

În luna iulie, pe 18, se împlinește un an de la tragedia din parcul „Sarmizegetusa” din sectorul Botanica, unde doi copii au fost electrocutați, iar unul dintre ei a decedat la spital. Până acum au fost audiați martori și dispuse expertize. Persoane cu statut procesual de bănuit sau învinuit nu există. Informația a fost comunicată … The post Cazul morții copilului electrocutat în parc: la un an distanță procurorii nu au niciun bănuit first appeared on ZUGO. Articolul Cazul morții copilului electrocutat în parc: la un an distanță procurorii nu au niciun bănuit apare prima dată în ZUGO.