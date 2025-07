foto | Ultima fotografie făcută de turistul omorât pe Transfăgărășan: „A hrănit ursul”

11:20

Începând cu 1 iulie 2025, vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova crește la 61 de ani și 6 luni, potrivit noilor prevederi ale Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Totodată, stagiul complet de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă rămâne de 34 de ani.