Șoferi păcăliți la pompă la Chișinău și Călărași. Ce au depistat inspectorii ISSPNPC

10:50

Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi alte 25 au fost rănite în oraşul industrial Samar din sud-estul Ucrainei, vineri, în urma unui atac cu rachete ruseşti, au declarat oficialii, potrivit The Guardian. Cel puţin patru dintre răniţi sunt în stare gravă şi au fost transportaţi la spital