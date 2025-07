Aeroportul Chișinău explică motivele haosului de la sosiri: pasagerii au fost ținuți temporar afară din cauza aglomerației

16:10

Administrația de Stat a Drumurilor a fost reorganizată și transformată în Societatea pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor" (AND), începând cu data de 26 iunie 2025. Reorganizarea are ca scop alinierea noii entități la cele mai bune practici internaționale din domeniul rutier, prin eficientizarea proceselor interne și sporirea transparenței în gestionarea fondurilor publice. Noua societate […]