Moldova își extinde prezența în Elveția prin deschiderea unui consulat onorific la Zürich

Moldoveanca Margareta Lisița a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de lupte feminine U-15, desfășurat la Caorle, Italia, transmite IPN. În lupta pentru podium, Margareta Lisița a obținut o victorie categorică în fața sportivei din Finlanda, Anna Aino Hietaniemi, cu scorul de 12:0. Federația națională de lupte menționează că...