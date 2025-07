Tragedie în Germania: un tren cu o sută de pasageri a sărit de pe șine

14:10

Cel puțin 13 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite într-un accident rutier grav, produs noaptea trecută în apropierea minei Vostochnaia Denisovskaia, în regiunea rusă Iakutia. În localitatea Neriungri, unde a avut loc tragedia, ziua de marți a fost declarată zi de doliu, transmite IPN cu referire la...