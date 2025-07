Moldova rămâne fermă pe drumul european și este solidară cu Ucraina, Igor Grosu la Geneva

22:30

Gabriela Herța a urcat pe podiumul Festivalului Olimpic al Tineretului European – Skopje 2025, aducând Republicii Moldova medalia de bronz la judo, transmite IPN. În finala mică a categoriei de greutate de 48 kg, Herța a învins-o pe croata Martina Tucaj. „Cu determinare, curaj și spirit de luptătoare, Gabriela a...