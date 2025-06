Constantin Cheianu va fi pe lista PAS la alegerile parlamentare: „Am acceptat invitația Maiei Sandu”

13:40

Alegerile recente din România au avut un impact resimțit și în Republica Moldova, unde parcursul european rămâne o temă centrală a politicii naționale. În contextul regional marcat de provocări politice, război și dezinformare, legătura dintre cele două țări devine tot mai importantă. Discutăm despre toate acestea cu Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, transmite DIGI24.