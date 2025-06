Moldova și UE discută reformele financiare la a 9-a reuniune de asociere

15:20

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la Bucharest Leaders' Summit, unde a subliniat rolul BNM în asigurarea stabilității financiare, promovarea inovației și accelerarea integrării europene a Moldovei.