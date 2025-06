Importatorii de citrice, atenție la noile reguli fitosanitare!

19:00

Peste 8.000 de hectare de plantații pomicole din Republica Moldova au fost grav afectate de înghețurile din luna aprilie, potrivit datelor oficiale. Pomii de cireș, vișin, nuc, măr, prun, piersic și cais au suferit pagube semnificative, ceea ce a atras reacția autorităților și a asociațiilor agricole, care cer declararea stării de calamitate naturală în sectorul agricol.