MAIA propune prelungirea licențelor de import

20:50

Pe 12 iulie 2024, la Coșernița, raionul Criuleni, avea loc cea de-a VI-a ediție a expoziției specializate „Ziua Fructelor” – un eveniment de referință pentru sectorul horticol din Republica Moldova. Organizat de Asociația „Moldova Fruct”, evenimentul a reunit sute de producători, tehnologii moderne și experți în domeniul pomiculturii, confirmând importanța colaborării între inovație și agricultură sustenabilă. The post Aproape un an de la «Ziua Fructelor» appeared first on AgroBook.